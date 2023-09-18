***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 16:20
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.02.2023 tarihinde Kamuoyuyla paylaştığımız özel durum açıklamamızda
Şirketimizin portföyünde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik deponun ("Balçık Depo") 25.040 m2'lik depolama alanı için "Anpa Gross Mağazacılık A.Ş. (ANPA)" ile yıllık kira artışları hariç aylık 5.085.000 TL+KDV üzerinden 5 yıllık kira sözleşmesi yapıldığı,
06.09.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise Balçık Depo'nun yapı kullanım izin belgesinin Gebze Belediyesinden 06.09.2023 tarihinde
alındığı duyurulmuştu.
Gelinen aşamada, ANPA tarafından deponun sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışında kullanılması sözkonusu olduğundan Yönetim Kurulumuzun 18.09.2023 tarihli toplantısında ANPA ile yapılan işbu sözleşmenin feshedilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195749
BIST