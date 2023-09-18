***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.02.2023 tarihinde Kamuoyuyla paylaştığımız özel durum açıklamamızdaŞirketimizin portföyünde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik deponun ("Balçık Depo") 25.040 m2'lik depolama alanı için "Anpa Gross Mağazacılık A.Ş. (ANPA)" ile yıllık kira artışları hariç aylık 5.085.000 TL+KDV üzerinden 5 yıllık kira sözleşmesi yapıldığı,06.09.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise Balçık Depo'nun yapı kullanım izin belgesinin Gebze Belediyesinden 06.09.2023 tarihindealındığı duyurulmuştu.Gelinen aşamada, ANPA tarafından deponun sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışında kullanılması sözkonusu olduğundan Yönetim Kurulumuzun 18.09.2023 tarihli toplantısında ANPA ile yapılan işbu sözleşmenin feshedilmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195749BIST