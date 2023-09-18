Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.09.2023 16:20
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.02.2023 tarihinde Kamuoyuyla paylaştığımız özel durum açıklamamızda
Şirketimizin portföyünde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik deponun ("Balçık Depo") 25.040 m2'lik depolama alanı için "Anpa Gross Mağazacılık A.Ş. (ANPA)" ile  yıllık kira artışları hariç aylık 5.085.000 TL+KDV üzerinden 5 yıllık kira sözleşmesi yapıldığı,
06.09.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ise Balçık Depo'nun yapı kullanım izin belgesinin Gebze Belediyesinden 06.09.2023 tarihinde
alındığı duyurulmuştu.
Gelinen aşamada, ANPA tarafından deponun sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışında kullanılması sözkonusu olduğundan Yönetim Kurulumuzun 18.09.2023 tarihli toplantısında ANPA ile yapılan işbu sözleşmenin feshedilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195749


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:537.778
Değişim :  -2,31% |  -183,61
Açılış :  7.952  
Önceki Kapanış :  7.962  
En Düşük
7.755 En Yüksek
7.952
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 1.541,10 3.154.781 % 10,00  
ISBTR 219.304,90 2.412.354 % 10,00  
TRILC 17,30 268.008.842 % 9,98  
MIATK 500,20 377.255.464 % 9,98  
METUR 13,78 71.251.350 % 9,98  
daha fazla
16:53 Alış Satış %  
Dolar 27,0156 27,0191 % 0,14  
Euro 28,8113 28,8213 % 0,05  
Sterlin 33,3513 33,5185 % 0,13  
Frank 29,9721 30,1526 % 0,10  
Riyal 7,1815 7,2175 % 0,14  
daha fazla
16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 -0,90  
Altın Gr. 1.673 1.673 3,95  
Cumhuriyet 11.313 11.484 -13,00  
Tam 11.077 11.149 16,00  
Yarım 5.556 5.598 8,00  
Çeyrek 2.769 2.799 4,00  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 -0,04  
Gümüş Gr. 20,04 20,06 0,06  
B. Petrol 94,47 94,47 0,54  
Seans Raporu 16:53
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru