***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 15:53
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, sırasıyla 211046 – 902007 - 307512 sicil numaralarıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 – Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip Cevgun Ökmen'in Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11. maddesi gereğince Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Cevgun Ökmen'in Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227004
BIST
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16:077.695
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
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|Açılış
|: 7.784
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16:0729,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 29,1250
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|Önceki Kapanış
|: 29,0650
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En Düşük
28,9845
16:0731,9174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 31,9000
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|: 31,6800
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|Açılış
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1.899,91
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.267.120
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|243.108.394
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|164.283.792
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.438.097
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|13.304.114
|% -9,98
|
|THYAO
|246,40
|5.492.978.636
|% 0,28
|
|EREGL
|42,82
|4.762.319.680
|% 2,44
|
|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
|
|AKBNK
|38,30
|2.763.779.482
|% -2,79
|
|BEGYO
|2,97
|1.318.938.347
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
|
|EKGYO
|7,11
|846.047.362
|% -2,74
|
|EREGL
|42,82
|4.762.319.680
|% 2,44
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0914
|29,0982
|% 0,14
|
|Euro
|31,9046
|31,9165
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,9506
|37,1359
|% 0,86
|
|Frank
|33,5774
|33,7797
|% 0,65
|
|Riyal
|7,7322
|7,7710
|% 0,12
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,94
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|945,97
|947,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,95
|1.180,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,80
|77,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,82
|2.030,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:05
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16:19GOZDE
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 806, 401 adet işlem
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16:18PRZMA
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 882 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 89 kaybederek (% -1.22 ) 8, 383
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16:17XU100
Endeks 7, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 57, 477.00 milyon TL de
-
16:16YGYO
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 531, 079 adet işlem