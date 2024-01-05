***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 12:26
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılsonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde aktifimizde bulunan arsa ve binaların değeri ile bağlı ortaklığımızın gayrimenkullerinin değerlerinin toplamı 30.136.718.000 TL olmuştur. Bu şekilde 2023 yılsonu toplam gayrimenkul portföyümüzün büyüklüğü, 2022 yılsonu değeri olan 13.185.654.000 TL'ye göre yaklaşık %129' luk artış göstermiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233049
BIST
'
13:567.552
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,06
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:5629,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0853
|Açılış
|: 29,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:5632,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0820
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:561.957,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.957,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KRSTL
|14,19
|101.805.139
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|298.309.992
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.429.585
|% 9,95
|
|SELGD
|21,72
|908.193
|% 9,48
|
|SANEL
|28,00
|7.276.635
|% -7,59
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|EKIZ
|36,12
|452.542
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,04
|43.613.396
|% -4,70
|
|MMCAS
|8,87
|919.518
|% -4,62
|
|THYAO
|234,10
|3.195.312.971
|% 0,34
|
|ISCTR
|22,94
|1.891.627.870
|% -0,09
|
|GUBRF
|156,30
|1.753.683.834
|% -3,28
|
|PGSUS
|695,00
|1.306.248.730
|% 2,96
|
|SASA
|35,94
|1.252.197.241
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,60
|907.230.197
|% 8,24
|
|QUAGR
|4,20
|401.092.126
|% -0,47
|
|EKGYO
|7,27
|612.142.273
|% 0,14
|
|ISCTR
|22,94
|1.891.627.870
|% -0,09
|
|BEGYO
|3,69
|288.813.884
|% 8,21
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8340
|29,8400
|% 0,29
|
|Euro
|32,5858
|32,6025
|% -0,25
|
|Sterlin
|37,6552
|37,8441
|% 0,09
|
|Frank
|34,8521
|35,0620
|% -0,01
|
|Riyal
|7,9333
|7,9730
|% 0,30
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|949,26
|951,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,68
|1.027,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,03
|78,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,11
|2.039,42
|% 0,66
|