***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılsonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde aktifimizde bulunan arsa ve binaların değeri ile bağlı ortaklığımızın gayrimenkullerinin değerlerinin toplamı 30.136.718.000 TL olmuştur. Bu şekilde 2023 yılsonu toplam gayrimenkul portföyümüzün büyüklüğü, 2022 yılsonu değeri olan 13.185.654.000 TL'ye göre yaklaşık %129' luk artış göstermiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233049BIST