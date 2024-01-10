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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2024 14:14
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca 2023 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen gayrimenkul alım işlemi 77.600.000 TL (KDV hariç) olup, satım işlemi 30.000.000 TL (KDV hariç) olarak gerçekleşmiştir.  Reysas GYO aktifindeki gayrimenkul kiralama sözleşmelerimizin toplamı ise 1.057.942.087 TL (KDV hariç) olarak gerçekleşmiştir.  Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237874


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Platin 931,52 932,96 % 0,66  
Paladyum 992,29 997,82 % 0,66  
Brent Pet. 77,65 77,65 % 0,66  
Altın Ons 2.033,88 2.034,21 % 0,66  
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