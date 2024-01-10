***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 14:14
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca 2023 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen gayrimenkul alım işlemi 77.600.000 TL (KDV hariç) olup, satım işlemi 30.000.000 TL (KDV hariç) olarak gerçekleşmiştir. Reysas GYO aktifindeki gayrimenkul kiralama sözleşmelerimizin toplamı ise 1.057.942.087 TL (KDV hariç) olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237874
BIST
'
15:187.796
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 59,47
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:1829,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:1832,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1175
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:181.960,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.960,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:18
|EKOS
|52,80
|356.307.689
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.399.974
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.556.697
|% 9,92
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,85
|269.415.219
|% -5,94
|
|BRKVY
|51,70
|15.719.670
|% -5,83
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|BAGFS
|28,48
|151.305.563
|% -5,07
|
|THYAO
|249,20
|6.992.660.707
|% 2,59
|
|EREGL
|44,84
|5.852.674.028
|% 4,52
|
|YKBNK
|22,40
|2.306.744.183
|% -0,09
|
|ISCTR
|25,24
|2.276.949.731
|% 0,40
|
|AKBNK
|39,92
|1.946.635.164
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,13
|1.183.650.322
|% 0,00
|
|EREGL
|44,84
|5.852.674.028
|% 4,52
|
|HALKB
|13,29
|1.558.079.761
|% -3,63
|
|YKBNK
|22,40
|2.306.744.183
|% -0,09
|
|TSPOR
|2,85
|269.415.219
|% -5,94
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9662
|29,9736
|% 0,16
|
|Euro
|32,8386
|32,8549
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,0267
|38,2174
|% 0,32
|
|Frank
|35,0317
|35,2428
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9671
|8,0071
|% 0,14
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|931,52
|932,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|992,29
|997,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,65
|77,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,88
|2.034,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:18
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-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 0.82 ) 8, 467
-
15:33XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 58, 414.00 milyon TL de
-
15:32SELEC
Yüzde 6.16 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 504 adet işlem
-
15:31MIATK
Yüzde 6.20 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 672, 519 adet işlem
-
15:30GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 618, 288 adet işlem