***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2024 17:01
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parselde bulunan taşınmaza ilişkin olarak bahsi geçen ada parselde yer alan taşınmaza ek olarak, 2587 Ada 48-49-50 Parselde bulunan taşınmazlar da alınarak parseller birleştirilmiştir. Tevhit işlemi sonrasında 2587 Ada 51 Parsel olarak güncellenmiştir. Birleştirme sonrasında tarla vasfında olan arazimiz alınarak tek tapu haline getirilmiştir. Şirketimizin 2587 Ada 51 Parselde bulunan payı 33.977 m²dir. imar izni
Yapılan başvurumuz neticesinde, T.C. Arifiye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen 2587 Ada 51 Parsel için İmar Durum Belgesi, olarak alınmıştır. Depolama ve Lojistik
Alanı
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242254
BIST
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18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
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|Önceki Kapanış
|: 8.010
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7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 30,3500
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|Önceki Kapanış
|: 30,2950
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30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
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|Açılış
|: 32,9000
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|Önceki Kapanış
|: 32,9500
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33,4853
En Düşük
32,8461
18:051.972,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 1.972,32
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|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
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1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.096.037
|% 10,00
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|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.458.237
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.928.375
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.541.987
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.032.929
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|121.919.702
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.465.690
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.411.696.283
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,02
|5.103.093.044
|% -5,09
|
|KCHOL
|151,20
|3.899.116.503
|% -2,01
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|EKGYO
|9,40
|3.492.853.016
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,93
|434.267.109
|% 1,05
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|KATMR
|2,19
|327.601.561
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2730
|30,2787
|% 0,07
|
|Euro
|32,8604
|32,8757
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,3075
|38,4996
|% -0,07
|
|Frank
|34,6458
|34,8545
|% -0,11
|
|Riyal
|8,0485
|8,0889
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,40
|% 0,66
|
|Platin
|900,29
|901,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,67
|956,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,84
|79,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,52
|2.024,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
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17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem