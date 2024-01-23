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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2024 17:01
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan, Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parselde bulunan taşınmaza ilişkin olarak bahsi geçen ada parselde yer alan taşınmaza ek olarak, 2587 Ada 48-49-50 Parselde bulunan taşınmazlar da alınarak parseller birleştirilmiştir. Tevhit işlemi sonrasında 2587 Ada 51 Parsel olarak güncellenmiştir. Birleştirme sonrasında tarla vasfında olan arazimiz alınarak tek tapu haline getirilmiştir. Şirketimizin 2587 Ada 51 Parselde bulunan payı 33.977 m²dir.  imar izni
Yapılan başvurumuz neticesinde, T.C. Arifiye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen 2587 Ada 51 Parsel için İmar Durum Belgesi, olarak alınmıştır. Depolama ve Lojistik
Alanı
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242254


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