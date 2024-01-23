***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parselde bulunan taşınmaza ilişkin olarak bahsi geçen ada parselde yer alan taşınmaza ek olarak, 2587 Ada 48-49-50 Parselde bulunan taşınmazlar da alınarak parseller birleştirilmiştir. Tevhit işlemi sonrasında 2587 Ada 51 Parsel olarak güncellenmiştir. Birleştirme sonrasında tarla vasfında olan arazimiz alınarak tek tapu haline getirilmiştir. Şirketimizin 2587 Ada 51 Parselde bulunan payı 33.977 m²dir. imar izniYapılan başvurumuz neticesinde, T.C. Arifiye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen 2587 Ada 51 Parsel için İmar Durum Belgesi, olarak alınmıştır. Depolama ve LojistikAlanıKamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242254BIST