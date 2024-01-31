***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 11:09
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca - Portföyümüzde yer alan değerleme gerektirecek her bir gayrimenkulün 2024 yılsonu değerlemesini yapmak üzere Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, - 2024 yılı hesap dönemi içinde şirketimiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektirecek varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244198
BIST
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12:458.483
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,08
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:4530,3597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0092
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:4532,8892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0498
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:451.990,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.990,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:43
|PRKAB
|36,96
|39.091.372
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.681.083
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|106.867.468
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.647.949
|% 9,98
|
|ICUGS
|15,89
|13.685.207
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.740.788
|% -9,95
|
|LINK
|333,50
|257.627.509
|% -6,19
|
|CATES
|84,10
|1.816.274.568
|% -4,43
|
|YBTAS
|176.500,00
|176.500
|% -4,34
|
|THYAO
|270,50
|2.840.919.074
|% -0,55
|
|BINHO
|556,50
|2.029.334.402
|% 5,80
|
|CATES
|84,10
|1.816.274.568
|% -4,43
|
|MIATK
|43,24
|1.702.012.103
|% 3,40
|
|EREGL
|43,46
|1.616.313.428
|% 0,28
|
|EKGYO
|9,99
|1.189.555.215
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,67
|304.043.018
|% 0,65
|
|TSPOR
|1,58
|92.289.243
|% 1,94
|
|PETKM
|22,02
|1.039.976.668
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,26
|1.182.335.796
|% -1,41
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3538
|30,3601
|% 0,03
|
|Euro
|32,8791
|32,8957
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,3851
|38,5776
|% -0,06
|
|Frank
|35,0723
|35,2836
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0738
|8,1143
|% 0,06
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|925,92
|928,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,94
|985,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,24
|2.039,62
|% 0,66
|