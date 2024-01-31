***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca - Portföyümüzde yer alan değerleme gerektirecek her bir gayrimenkulün 2024 yılsonu değerlemesini yapmak üzere Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, - 2024 yılı hesap dönemi içinde şirketimiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektirecek varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244198BIST