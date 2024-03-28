***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.03.2024 tarihli toplantısındaŞirketimizde yönetim kurulu üyesi Mehmet Alper Alptekin'in vefatı üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılmasına,Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Özkan Yaman'ın Genel Müdürlük görevinden istifasının kabulüne,Kurumsal Yönetim Komitemizin de değerlendirmeleri dikkate alınarak selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Behzat Kaplan'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atamasının yapılmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuyou ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur. Sn. Alptekin'in çalışma süreci boyunca Şirketimize katmış olduğu değer için minnetlerimizi sunarken, Sn. Alptekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Sn. Yaman' a bu zamana kadarki çalışmaları ve Şirketimize katmış olduğu değer için teşekkür ederken, yönetim kurulu üyesi ve genl müdür olarak atanan Sn. Kaplan'ı tebrik eder, yeni görevleri için başıarılar dileriz. Özgeçmiş:Behzat Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür) 4 Eylül 1971 yılında doğan Behzat Kaplan 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirmiştir. Çeşitli kurumlarda yaklaşık 24 sene Mekanik ve İnşaat Koordinatörlüğü yapan Kaplan, İngilizce ve Flemenkçe bilmektedir. Behzat Kaplan evli ve 1 çocuk babasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263796BIST