***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 246.000.001Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 578.823,532 597.647,104 103,25203 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 Nâma A Grubu, RYGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRRGYO00011B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 245.421.177,468 253.402.351,896 103,25203 1,00 B Grubu B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 Hamiline B Grubu, RYGYO(RÜÇHAN), TRRRGYO00029Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 246.000.001 253.999.999,000 103,25203Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Egemen Döven'in taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.09.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 04.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 253.999.999-TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-10043 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıdadır- Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 27/08/2021 ile 10/09/2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır.- Yeni pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 adet pay 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır.- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.- Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını Rüçhan Hakkı Pazarı'nın açık olduğu süre içinde satabilirler.- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların olması halinde "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu paylar, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirketimize iletilen satın alma taahhüdü çerçevesinde, bedelleri tam ve nakden ödenerek Sn. Egemen Döven tarafından satın alınacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tasarruf Sah.Satış Duyurusu .pdfEK: 2 Fon Kullanımına İlişkin Rapor .pdfEK: 3 Izahname .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960367BIST