***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen FonYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 246.000.001Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 578.823,532 597.647,104 103,25203 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 Nâma A Grubu, RYGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRRGYO00011B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 245.421.177,468 253.402.351,896 103,25203 1,00 B Grubu B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 Hamiline B Grubu, RYGYO(RÜÇHAN), TRRRGYO00029 453.414,661Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 246.000.001 253.999.999,000 103,25203 453.414,661Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Egemen Döven'in taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.09.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 04.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak üzere 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 27/08/2021 tarihinde başlayıp 10/09/2021 tarihinde sona ermiştir.Pay sahiplerimizin Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 453.414,661-TL nominal değerli payların, Şirketimizin 13/09/2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 15/09/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Artırılan 253.999.999-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (27/08/2021-10/09/2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 253.546.638,31-TL ve kalan payların 15/09/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 1.370.961,45-TL olmak üzere toplam 254.917.599,76-TL nakit girişi sağlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964250BIST