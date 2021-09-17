***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.09.2021 14:29
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1176470.636 TRY 0,24 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 498823529.364 TRY 99,76 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964253
BIST
15:491.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.415
15:498,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:4910,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0702
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:49485,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,15
|Açılış
|: 485,67
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TEZOL
|18,44
|12.651.075
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.352
|% 9,95
|
|UNLU
|5,98
|102.389.702
|% 9,12
|
|OYLUM
|7,38
|11.428.676
|% 7,89
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|ISKPL
|7,21
|260.630.053
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|65.405.755
|% -9,48
|
|KTSKR
|66,00
|21.852.764
|% -8,46
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|THYAO
|12,73
|1.170.418.830
|% 2,09
|
|GARAN
|9,49
|851.149.131
|% -0,11
|
|YEOTK
|53,25
|415.483.842
|% 2,80
|
|TUPRS
|109,30
|356.598.817
|% 1,11
|
|EREGL
|17,15
|338.056.675
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,48
|336.700.193
|% 0,40
|
|THYAO
|12,73
|1.170.418.830
|% 2,09
|
|GARAN
|9,49
|851.149.131
|% -0,11
|
|IHGZT
|1,05
|65.405.755
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,83
|313.504.061
|% -0,58
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5962
|8,5986
|% 0,85
|
|Euro
|10,1239
|10,1320
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,8266
|11,8860
|% 0,91
|
|Frank
|9,2255
|9,2811
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2855
|2,2970
|% 0,87
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|2,04
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|27,44
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|13,28
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,63
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,83
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,22
|