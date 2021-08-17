***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.08.2021 18:20
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
663
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2021-30/06/2021 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958727
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
18:059,9092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0594
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
18:05484,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,48
|Açılış
|: 484,39
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|19,28
|8.157.503
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.638.173
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.690.033
|% 9,93
|
|UFUK
|20,48
|1.022.675
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.317.184
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|49.694.114
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|19.279.738
|% -8,20
|
|MARKA
|4,56
|3.433.098
|% -6,37
|
|KSTUR
|213,90
|336.659
|% -5,60
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|KZBGY
|19,93
|431.825.537
|% 7,73
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|BASGZ
|21,00
|198.463.995
|% 6,60
|
|BIOEN
|29,20
|167.801.688
|% 2,82
|
|ODAS
|1,37
|118.275.003
|% -0,72
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|BOBET
|4,74
|161.429.509
|% -1,04
|
|KZBGY
|19,93
|431.825.537
|% 7,73
|
|PEKGY
|0,94
|12.558.337
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4468
|8,4526
|% -0,02
|
|Euro
|9,8952
|9,9092
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,5714
|11,6294
|% -0,83
|
|Frank
|9,2045
|9,2600
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2456
|2,2569
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-3,73
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem