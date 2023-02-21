***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıANPA GROSS MAĞAZACILIK A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/02/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıKira tutarı aylık KDV hariç 5.085.000 TL, kira artış oranı (ÜFE+TÜFE)/2, kira süresi geri dönülemez 5 yıldır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiKira Gelirleri, Kiralanabilir Alan ve Ciroda ArtışAçıklamalarŞirketimizin portföyünde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik deponun 25.040 m2'lik depolama alanı için "Anpa Gross Mağazacılık A.Ş. (ANPA)" ile 5 yıllık geri dönülemez kira sözleşmesi imzalanmıştır.Kiraya verilen depolama alanından aylık 5.085.000 TL + KDV olmak üzartış zamanlarında ÜFE+TÜFE ortalaması da ayrıca eklenecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115556BIST