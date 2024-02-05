***RYK* *KARYE* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2024 18:35
***RYK******KARYE******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Koray Holding A.Ş arasında 05.02.2024 (bugün) tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesi gereğince Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş ne ait 2.695.000.-TL nominal tutarda 2.695.000 adet (B) grubu payın 73.914.201,90 TL bedelle devralınmasına karar verilmiştir. Pay devrine ilişkin Rekabet Kurumu'ndan onay alınmasının akabinde pay devir işlemleri tamamlanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246951
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0705
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0910
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7755
18:061.989,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.989,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5543
|30,5612
|% 0,23
|
|Euro
|32,8424
|32,8587
|% -0,28
|
|Sterlin
|38,1996
|38,3912
|% -0,57
|
|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1243
|8,1651
|% 0,20
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|898,60
|899,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,08
|954,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,52
|2.025,85
|% 0,66
|