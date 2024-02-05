***RYK* *KARYE* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***RYK******KARYE******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [KARYE]İlgili Fonlar [RYK]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarRe-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Koray Holding A.Ş arasında 05.02.2024 (bugün) tarihinde imzalanan pay devir sözleşmesi gereğince Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş ne ait 2.695.000.-TL nominal tutarda 2.695.000 adet (B) grubu payın 73.914.201,90 TL bedelle devralınmasına karar verilmiştir. Pay devrine ilişkin Rekabet Kurumu'ndan onay alınmasının akabinde pay devir işlemleri tamamlanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246951BIST