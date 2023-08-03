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***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

03.08.2023 09:14
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

RYSAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.118.609,140 TL nominal, Aracı: BMK, Kapanış Tarihi: 03.08.2023) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180068


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 53,60 99.819.849 % 1,05  
OTTO 255,80 2.231.055 % 0,00  
ULUFA 8,07 86.981.585 % 0,00  
TUREX 26,82 18.240.865 % 0,00  
TRILC 11,17 89.342.803 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9643 26,9698 % 0,18  
Euro 29,5188 29,5432 % 0,21  
Sterlin 34,1338 34,3050 % -0,09  
Frank 30,5587 30,7428 % -0,15  
Riyal 7,1679 7,2039 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 0,28  
Altın Gr. 1.677 1.677 -0,33  
Cumhuriyet 11.428 11.438 -33,00  
Tam 10.963 11.076 -6,00  
Yarım 5.486 5.563 -4,00  
Çeyrek 2.743 2.782 -1,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,60 -0,13  
Gümüş Gr. 20,43 20,46 -0,11  
B. Petrol 83,14 83,14 -0,06  
Seans Raporu 18:05
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