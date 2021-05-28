***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 15:33
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938680
BIST
17:031.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:038,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:0310,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0507
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:03524,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,90
|Açılış
|: 524,15
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
524,94
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IZTAR
|22,46
|25.861.358
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.976.981
|% 9,72
|
|AVHOL
|7,10
|5.335.223
|% 9,23
|
|SRVGY
|90,20
|26.871.755
|% 9,20
|
|GEDZA
|41,22
|62.040.983
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.356.880
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.848.882
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|SANFM
|16,18
|3.932.247
|% -7,60
|
|GARAN
|7,96
|1.284.314.446
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|947.935.926
|% -1,07
|
|EREGL
|19,22
|744.769.755
|% 1,91
|
|BIMAS
|63,75
|560.585.616
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,15
|557.483.339
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|557.483.339
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|336.754.096
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.284.314.446
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|105.565.265
|% 0,76
|
|THYAO
|12,91
|947.935.926
|% -1,07
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5765
|8,5772
|% 0,93
|
|Euro
|10,4247
|10,4393
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,1106
|12,1713
|% 0,64
|
|Frank
|9,4893
|9,5465
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2807
|2,2922
|% 0,95
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,29
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|47,00
|
|Tam
|3.433
|3.522
|48,30
|
|Yarım
|1.659
|1.704
|23,36
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,68
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|69,27
|69,27
|0,07
|