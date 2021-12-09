***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 15:23
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982379
BIST
16:472.047
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 42,15
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
16:4713,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1138
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
16:4715,6643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1145
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
16:47788,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,00
|Açılış
|: 788,84
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler16:45
|FLAP
|2,86
|121.281.156
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.209.660
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.285.341
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|426.287.361
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|4.013.194.811
|% 9,13
|
|SISE
|15,92
|3.863.349.106
|% 6,92
|
|KRDMD
|10,83
|3.210.283.634
|% 9,62
|
|GARAN
|11,93
|2.627.196.345
|% -0,42
|
|ASELS
|24,74
|1.952.120.263
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,63
|1.525.143.860
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.044.764.157
|% -0,39
|
|KRDMD
|10,83
|3.210.283.634
|% 9,62
|
|SISE
|15,92
|3.863.349.106
|% 6,92
|
|GARAN
|11,93
|2.627.196.345
|% -0,42
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8029
|13,8048
|% 0,86
|
|Euro
|15,6333
|15,6777
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,2045
|18,2958
|% 1,01
|
|Frank
|14,9184
|15,0083
|% 0,81
|
|Riyal
|3,6734
|3,6918
|% 1,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-8,46
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,98
|
|Cumhuriyet
|5.212
|5.290
|14,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,09
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|6,33
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,17
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,85
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59YAPRK
Yüzde 6.78 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 035 adet işlem
-
16:58CLEBI
Yüzde 6.54 oranında artışla 221.70 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 534 adet işlem
-
16:57SARKY
Yüzde 6.45 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 346 adet işlem
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 14 artarak (% 2.03 ) 1, 815
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FLAP, DOBUR, ORMA, NIBAS, KLNMA, RALYH, RODRG, POLTK, EUHOL, RNPOL