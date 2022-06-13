***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 16:09
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036947
BIST
17:372.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -17,91
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:3717,2582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1478
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:3718,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:371.013,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -16,32
|Açılış
|: 1.013,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler17:35
|EUREN
|23,76
|383.992.961
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.555.081
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.240.426
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.564.388
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.605.446
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.474.313
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|CRFSA
|35,52
|182.208.458
|% -7,64
|
|GESAN
|30,34
|181.224.303
|% -7,44
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|THYAO
|46,92
|5.268.376.573
|% 0,47
|
|EREGL
|31,36
|2.481.136.043
|% -5,66
|
|SISE
|22,14
|1.971.273.373
|% -0,36
|
|KRDMD
|13,12
|1.485.713.384
|% -6,22
|
|SASA
|42,62
|1.253.010.590
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,60
|632.678.580
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|278.171.984
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,76
|910.580.619
|% 0,21
|
|DOHOL
|4,05
|660.891.151
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|411.201.423
|% -3,08
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2503
|17,2637
|% 0,90
|
|Euro
|18,0287
|18,0501
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8850
|20,9897
|% -0,58
|
|Frank
|17,2625
|17,3665
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5831
|4,6061
|% 0,79
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-42,78
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.832
|-108,00
|
|Yarım
|3.294
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,40
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,01
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Seans Raporu
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