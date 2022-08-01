***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 10:17
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050150
BIST
10:092.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 24,96
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.618
En Düşük
2.600
10:0917,9569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0441
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8995
|
17,9593
En Düşük
17,8871
10:0918,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0687
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,3943
En Düşük
18,2933
10:091.018,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.018,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.018,70
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler10:09
|YBTAS
|22.880,00
|269.662
|% 10,00
|
|GRNYO
|3,55
|408.600
|% 7,58
|
|AYES
|26,28
|55.083
|% 7,27
|
|BEYAZ
|12,00
|8.014.205
|% 7,14
|
|SUMAS
|80,00
|131.520
|% 6,67
|
|KZBGY
|64,45
|7.800.630
|% -9,03
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|TMSN
|45,90
|10.401.517
|% -5,05
|
|YAYLA
|5,99
|24.844.201
|% -4,16
|
|KLRHO
|17,55
|1.170.869
|% -3,78
|
|SISE
|22,34
|222.835.380
|% 2,38
|
|THYAO
|50,90
|180.354.307
|% 0,99
|
|SASA
|45,08
|115.376.906
|% 1,35
|
|ODAS
|3,88
|82.738.098
|% 4,02
|
|KRPLS
|5,87
|77.916.751
|% 3,89
|
|EKGYO
|3,09
|74.560.699
|% 0,00
|
|ODAS
|3,88
|82.738.098
|% 4,02
|
|SKBNK
|1,75
|31.135.429
|% 2,34
|
|TSKB
|2,65
|40.690.729
|% 0,38
|
|KRPLS
|5,87
|77.916.751
|% 3,89
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9428
|17,9569
|% 0,25
|
|Euro
|18,3618
|18,3896
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,8255
|21,9350
|% 0,36
|
|Frank
|18,8124
|18,9257
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7642
|4,7880
|% 0,19
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.781
|6.848
|14,00
|
|Yarım
|3.304
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,51
|