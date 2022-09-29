***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 10:11
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065834
BIST
12:453.179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -19,15
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:4518,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:4518,0184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:45983,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,57
|Açılış
|: 983,96
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:45
|UFUK
|55,55
|1.377.898
|% 10,00
|
|GESAN
|87,15
|302.746.607
|% 7,93
|
|MERKO
|6,42
|56.217.331
|% 7,54
|
|PENTA
|406,30
|46.628.631
|% 7,20
|
|PRKME
|12,86
|44.278.790
|% 7,17
|
|ISGYO
|6,65
|9.072.502
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.203.552
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,45
|145.439.066
|% -9,65
|
|ZOREN
|3,19
|364.513.662
|% -7,54
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,90
|1.373.112.069
|% -0,07
|
|HEKTS
|56,80
|1.159.120.213
|% -4,54
|
|ASELS
|29,36
|1.004.375.606
|% 2,16
|
|SASA
|65,85
|921.082.702
|% -2,59
|
|YKBNK
|7,08
|867.245.690
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,79
|322.634.236
|% -3,76
|
|EKGYO
|3,90
|680.020.833
|% 0,78
|
|YKBNK
|7,08
|867.245.690
|% 0,28
|
|ZOREN
|3,19
|364.513.662
|% -7,54
|
|TSKB
|2,36
|224.081.673
|% 0,85
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,71
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|6.583
|6.683
|-49,00
|
|Tam
|6.624
|6.682
|-99,00
|
|Yarım
|3.223
|3.266
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|-0,11
|