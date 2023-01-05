***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:28
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093488
BIST
11:215.296
En Yüksek
|Değişim
|: -4,11%
|| -227,01
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:2118,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7664
En Düşük
18,7265
11:2119,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0808
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:211.112,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.112,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:19
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,86
|31.729.578
|% 8,60
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,34
|132.326.736
|% 7,33
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUFA
|7,47
|15.385.085
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.328.311
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.084.186
|% -9,98
|
|BRKVY
|26,20
|21.532.040
|% -9,97
|
|EREGL
|42,20
|5.640.713.947
|% -1,68
|
|THYAO
|141,40
|4.567.318.859
|% -2,15
|
|ASELS
|62,60
|2.441.855.113
|% -3,91
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,20
|5.640.713.947
|% -1,68
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|YKBNK
|11,24
|1.055.467.404
|% -3,44
|
|ISCTR
|12,13
|878.637.310
|% -3,19
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7510
|18,7677
|% 0,13
|
|Euro
|19,9375
|19,9664
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4559
|22,5685
|% -0,35
|
|Frank
|20,1209
|20,2421
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9739
|4,9989
|% 0,09
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-10,12
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|-16,00
|
|Yarım
|3.655
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|-0,17
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,44
|
Seans Raporu
11:19
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