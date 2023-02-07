***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:52
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110458
BIST
12:514.665
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -265,68
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.621
12:5118,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:5120,1819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0273
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:511.135,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.135,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KONYA
|2.964,50
|87.841.481
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.916.582
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.836.698
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.118.124
|% -10,00
|
|ALFAS
|189,20
|93.955.669
|% -9,99
|
|VKING
|36,40
|1.817.052
|% -9,99
|
|ISSEN
|63,15
|27.039.619
|% -9,98
|
|THYAO
|129,30
|1.764.431.631
|% -7,58
|
|KRDMD
|17,70
|1.575.709.697
|% 0,23
|
|ASELS
|53,25
|1.393.673.599
|% -9,44
|
|KOZAL
|509,40
|1.067.392.094
|% -2,69
|
|EREGL
|38,42
|1.009.643.441
|% -4,09
|
|KRDMD
|17,70
|1.575.709.697
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,90
|372.696.079
|% -5,09
|
|YKBNK
|8,31
|392.994.002
|% -6,42
|
|BUCIM
|6,10
|226.242.496
|% 9,32
|
|BSOKE
|5,75
|228.103.119
|% -9,87
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8301
|18,8315
|% 0,03
|
|Euro
|20,1794
|20,1906
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5667
|22,6799
|% 0,01
|
|Frank
|20,2764
|20,3986
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
|