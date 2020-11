***RYSAS* *DIRIT* *BALAT* *MMCAS* *AVISA* *TTRAK* *DEVA* *DARDL* *BASCM* *ISBIR* *YBTAS* *FRIGO* *SERVE* *ALCTL* *RODRG* *HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***RYSAS******DIRIT******BALAT******MMCAS******AVISA******TTRAK******DEVA******DARDL******BASCM******ISBIR******YBTAS******FRIGO******SERVE******ALCTL******RODRG******HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALCTL, AVISA, BALAT, BASCM, DARDL, DEVA, DIRIT, FRIGO, HUBVC, ISBIR, MMCAS, RYSAS, TTRAK, YBTAS, RODRG, SERVESermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ALCTL 1 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. E GÖKHAN DURAK 75.000,000ALCTL 2 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. E ALI SIRLI 1.000,000AVISA 3 AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. E GÖKHAN DURAK 100.000,000BALAT 4 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E EMINE SAGLAM 1.680,000BALAT 5 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E MERVE SAGLAM GÖLCÜK 2.520,000BASCM 6 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E FATIH AYDIN 127.372,000DARDL 7 DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYI A.S. E GÖKHAN DURAK 139.000,000DEVA 8 DEVA HOLDING A.S. E ALI SIRLI 15.000,000DEVA 9 DEVA HOLDING A.S. E GÖKHAN DURAK 112.412,000DEVA 10 DEVA HOLDING A.S. E SADIK USLULAR 3.000,000DEVA 11 DEVA HOLDING A.S. E SADIK USLULAR 55.000,000DIRIT 12 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E ADEM INAL 3.289,000FRIGO 13 FRIGO PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. E GÖKHAN DURAK 8.447,000HUBVC 14 HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E GÖKHAN DURAK 12.000,000ISBIR 15 ISBIR HOLDING A.S. E SUAT SIRLAN 2,160MMCAS 16 MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. E HÜSEYIN TANRIKUT MOTUN TUGCU 102.620,000RYSAS 17 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. E GÖKHAN DURAK 30.000,000TTRAK 18 TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S. E GÖKHAN DURAK 25.000,000YBTAS 19 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NURAN CANSARAN 1,120YBTAS 20 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NURAN CANSARAN 2,080DARDL 21 DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYI A.S. E ALI SIRLI 3.000,000DEVA 22 DEVA HOLDING A.S. E ALI SIRLI 1.200,000RODRG 23 RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E ENVER KÜCÜKDOGAN 180.000,000SERVE 24 SERVE FILM PRODUKSIYON EGLENCE A.S. E ALI SIRLI 20.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888005BIST