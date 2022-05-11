***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2022 09:26
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029035
BIST
10:232.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,06
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:2315,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0703
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:2316,2103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1278
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:23909,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,34
|Açılış
|: 909,76
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ULUUN
|10,38
|22.412.548
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.514.245
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.781.423
|% 9,74
|
|ACSEL
|50,10
|3.503.007
|% 7,05
|
|KLMSN
|11,16
|11.155.239
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|765.941
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,88
|14.076.629
|% -9,94
|
|MERCN
|14,29
|9.570.243
|% -9,21
|
|SKTAS
|4,14
|7.064.252
|% -8,81
|
|THYAO
|42,56
|510.282.797
|% 0,85
|
|KRDMD
|16,58
|473.954.851
|% 0,06
|
|KOZAL
|187,80
|354.793.125
|% 1,40
|
|SAHOL
|20,88
|300.313.152
|% 1,85
|
|SISE
|20,20
|277.573.540
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,76
|145.619.775
|% -0,36
|
|DOHOL
|3,78
|166.931.202
|% -1,56
|
|KRDMD
|16,58
|473.954.851
|% 0,06
|
|VAKBN
|4,47
|98.707.167
|% -2,61
|
|YKBNK
|4,85
|94.728.207
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3089
|15,3146
|% 0,45
|
|Euro
|16,1819
|16,2149
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,8174
|18,9118
|% 0,38
|
|Frank
|15,3544
|15,4469
|% 0,54
|
|Riyal
|4,0668
|4,0872
|% 0,22
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,32
|
|Altın Gr.
|910
|910
|7,38
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,27
|