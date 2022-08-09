***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.08.2022 09:17
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053344
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
18:0518,3432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0450
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3442
En Düşük
18,2767
18:051.032,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.032,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9571
|17,9647
|% 0,08
|
|Euro
|18,3336
|18,3480
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,6394
|21,7479
|% 0,23
|
|Frank
|18,7355
|18,8483
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-0,31
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.977
|-10,00
|
|Yarım
|3.368
|3.411
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,03
|
|B. Petrol
|96,69
|96,69
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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