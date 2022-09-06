***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2022 09:02
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060330
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2282
En Düşük
18,1962
18:0518,1611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0678
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1764
En Düşük
18,0825
18:051.006,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.006,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|6,19
|45.993.685
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|AKCNS
|29,40
|14.466.868
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|23.062.930
|% 0,00
|
|AFYON
|4,49
|100.008.824
|% 0,00
|
|AGYO
|6,19
|45.993.685
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|AKCNS
|29,40
|14.466.868
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|23.062.930
|% 0,00
|
|AFYON
|4,49
|100.008.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 0,00
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 0,00
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 0,00
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 0,00
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2210
|18,2275
|% 0,06
|
|Euro
|18,1472
|18,1611
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,0250
|21,1305
|% 0,47
|
|Frank
|18,5205
|18,6321
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,48
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.781
|6.840
|28,00
|
|Yarım
|3.304
|3.345
|14,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de