***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2022 09:09
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079313
BIST
10:264.543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 75,42
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.515
10:2618,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5893
En Düşük
18,4566
10:2618,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1165
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
19,0175
En Düşük
18,8141
10:261.051,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.051,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.051,74
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ALCTL
|89,25
|13.488.710
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,25
|47.471.555
|% 9,02
|
|ERCB
|123,30
|23.651.526
|% 7,78
|
|AKENR
|4,31
|52.356.843
|% 7,75
|
|GLRYH
|5,59
|30.652.339
|% 7,71
|
|SNGYO
|4,23
|9.999.580
|% -10,00
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|BANVT
|76,65
|9.767.447
|% -3,58
|
|TRILC
|12,35
|41.145.246
|% -3,29
|
|IZFAS
|5,53
|1.807.256
|% -3,15
|
|EREGL
|38,10
|1.381.679.294
|% 1,49
|
|THYAO
|115,50
|1.269.521.027
|% 1,85
|
|PETKM
|14,59
|676.732.264
|% 0,76
|
|YKBNK
|10,12
|664.525.808
|% 3,58
|
|KRDMD
|13,21
|544.038.208
|% 2,32
|
|YKBNK
|10,12
|664.525.808
|% 3,58
|
|EKGYO
|5,44
|347.830.484
|% 1,12
|
|SKBNK
|2,28
|116.357.440
|% 2,24
|
|PETKM
|14,59
|676.732.264
|% 0,76
|
|KRDMD
|13,21
|544.038.208
|% 2,32
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5039
|18,5162
|% 0,14
|
|Euro
|18,9430
|18,9683
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,7052
|21,8141
|% 0,52
|
|Frank
|19,2083
|19,3241
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9251
|4,9498
|% 0,44
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.958
|7.051
|33,00
|
|Yarım
|3.380
|3.447
|16,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,18
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|2,33
|