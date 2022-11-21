***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2022 09:15
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081225
BIST
10:364.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 9,10
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.537
En Düşük
4.500
10:3618,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3619,1231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1119
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:361.044,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.044,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:36
|SEYKM
|9,57
|20.232.643
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.931.329
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.594.232
|% 9,99
|
|RYSAS
|20,60
|13.360.896
|% 9,98
|
|ALFAS
|85,55
|14.137.565
|% 9,96
|
|SASA
|135,90
|131.080.035
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.211.741
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|90.691.447
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|18.723.659
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,05
|8.630.579
|% -9,57
|
|KONTR
|180,70
|1.432.595.536
|% 3,43
|
|THYAO
|107,50
|836.735.524
|% 0,84
|
|PETKM
|15,27
|563.326.894
|% 1,80
|
|EKGYO
|5,60
|506.444.425
|% 2,00
|
|EREGL
|37,04
|450.144.831
|% 0,38
|
|EKGYO
|5,60
|506.444.425
|% 2,00
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|ADESE
|1,40
|73.378.402
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,47
|125.032.946
|% 1,65
|
|YKBNK
|11,10
|428.153.743
|% 1,37
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6210
|% 0,06
|
|Euro
|19,1093
|19,1231
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,9464
|22,0565
|% -0,45
|
|Frank
|19,3913
|19,5081
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,06
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-5,51
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.966
|7.089
|-42,00
|
|Yarım
|3.383
|3.466
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,32
|87,32
|-0,30
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51EUREN
Yüzde 9.95 oranında artışla 70.15 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 142 adet işlem
-
10:50XU100
Endeks 4, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 063.00 milyon TL de
-
10:50KARSN
Yüzde 7.97 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 271, 102 adet işlem
-
10:49KATMR
Yüzde 5.37 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 202, 282 adet işlem
-
10:48EGEEN
Yüzde 5.41 oranında artışla 3, 610.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 428 adet işlem