***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2022 09:12
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086776
BIST
12:205.208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,90
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:2018,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:2019,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:201.069,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.069,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:18
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.948.031
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.791.658
|% 9,97
|
|SASA
|117,40
|472.177.627
|% -5,40
|
|DOKTA
|48,48
|74.793.907
|% -4,94
|
|SMRTG
|107,80
|419.358.253
|% -4,69
|
|YESIL
|4,81
|31.006.835
|% -4,37
|
|YEOTK
|83,90
|64.305.350
|% -4,28
|
|ASELS
|59,65
|4.663.606.284
|% 1,36
|
|THYAO
|144,40
|3.583.276.847
|% -0,41
|
|KRDMD
|17,68
|2.895.557.210
|% 3,33
|
|DOAS
|162,50
|2.158.209.834
|% 6,56
|
|EKGYO
|7,94
|2.122.196.882
|% 0,76
|
|EKGYO
|7,94
|2.122.196.882
|% 0,76
|
|KRDMD
|17,68
|2.895.557.210
|% 3,33
|
|SKBNK
|2,76
|412.510.030
|% -1,43
|
|DOHOL
|9,09
|1.109.685.155
|% 0,22
|
|IHLAS
|1,25
|145.393.384
|% -1,57
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6493
|% 0,07
|
|Euro
|19,6418
|19,6530
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8064
|22,9207
|% 0,05
|
|Frank
|19,8183
|19,9377
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,10
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|4,05
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,20
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|-10,00
|
|Tam
|7.207
|7.255
|12,00
|
|Yarım
|3.490
|3.547
|6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.773
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,00
|0,03
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|1,35
|