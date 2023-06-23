***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2023 11:47
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161740
BIST
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14:115.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 127,15
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:1125,5015
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,6267
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:1127,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,4972
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:111.579,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.579,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:09
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.955.001
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,04
|335.930.478
|% -9,90
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|59,95
|27.047.654
|% -9,37
|
|THYAO
|185,10
|5.373.989.996
|% 2,66
|
|AKBNK
|19,68
|3.288.425.386
|% 2,55
|
|YKBNK
|12,86
|3.121.437.556
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,59
|2.084.468.993
|% 2,64
|
|SISE
|43,88
|1.709.695.478
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,86
|3.121.437.556
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,68
|3.288.425.386
|% 2,55
|
|ISCTR
|13,59
|2.084.468.993
|% 2,64
|
|EKGYO
|7,23
|1.072.549.912
|% 5,39
|
|ZOREN
|2,96
|408.971.562
|% 4,96
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4919
|25,5383
|% 2,67
|
|Euro
|27,7023
|27,7538
|% 1,99
|
|Sterlin
|32,4487
|32,6114
|% 2,63
|
|Frank
|28,3353
|28,5060
|% 2,35
|
|Riyal
|6,8024
|6,8365
|% 2,86
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,19
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,25
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.375
|10.672
|515,00
|
|Yarım
|5.031
|5.198
|171,00
|
|Çeyrek
|2.523
|2.599
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,42
|0,60
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-1,00
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24GRTRK
Yüzde 5.48 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 381, 139 adet işlem
-
14:23DIRIT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 629 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 72 artarak (% 2.24 ) 6, 197
-
14:22XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 46, 495.00 milyon TL de
-
14:22ITTFH
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 507, 417 adet işlem