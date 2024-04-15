***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2024 09:01
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271698
BIST
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11:299.784
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -29,97
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.801
11:2932,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0539
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
11:2934,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1383
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
11:292.446,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,97
|Açılış
|: 2.446,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler11:28
|LUKSK
|122,10
|36.460.749
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|460.682.814
|% 9,99
|
|PASEU
|71,05
|180.344.185
|% 9,98
|
|ENTRA
|16,10
|137.238.928
|% 9,97
|
|RYSAS
|43,68
|175.332.789
|% 9,97
|
|KENT
|1.249,00
|2.846.471
|% -9,95
|
|KSTUR
|8.070,00
|5.705.490
|% -9,93
|
|EKIZ
|67,35
|713.102
|% -9,23
|
|ORMA
|212,50
|1.454.563
|% -7,57
|
|GEREL
|36,92
|156.596.142
|% -6,96
|
|THYAO
|302,50
|5.087.916.078
|% -2,18
|
|YKBNK
|32,00
|2.391.588.977
|% 1,39
|
|ISCTR
|12,87
|2.364.254.643
|% 0,23
|
|TUPRS
|186,60
|2.217.546.458
|% -0,96
|
|ASELS
|59,50
|1.897.324.901
|% 1,71
|
|ISCTR
|12,87
|2.364.254.643
|% 0,23
|
|ZOREN
|5,81
|718.728.726
|% 0,17
|
|EKGYO
|10,85
|834.009.889
|% 0,93
|
|ODAS
|9,73
|717.049.905
|% 5,19
|
|YKBNK
|32,00
|2.391.588.977
|% 1,39
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3736
|32,4345
|% 0,24
|
|Euro
|34,5533
|34,5704
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,4567
|40,6595
|% 0,26
|
|Frank
|35,5231
|35,7012
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6432
|8,6865
|% 0,03
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,25
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|967,27
|969,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,93
|1.046,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,44
|89,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.346,44
|2.346,81
|% 0,66
|