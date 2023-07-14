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***RYSAS* *KOZAL* *KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

14.07.2023 09:04
***RYSAS* *KOZAL* *KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***RYSAS******KOZAL******KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [RYSAS, KMPUR, KOZAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

RYSAS.E %100  Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 23.23 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) KMPUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 2.4562423  TL Teorik Fiyat: 106.444 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KOZAL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.4 TL Teorik Fiyat: 26.84  TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171760


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 26,84 47.167.219 % 10,00  
HATEK 11,11 36.387.191 % 10,00  
TGSAS 26,62 17.480.683 % 10,00  
YBTAS 70.014,40 700.144 % 10,00  
MAALT 538,50 16.875.989 % 9,99  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 26,1697 26,1753 % 0,60  
Euro 29,4240 29,4368 % 0,71  
Sterlin 34,2696 34,4414 % 0,48  
Frank 30,4379 30,6213 % 0,78  
Riyal 6,9653 7,0002 % 0,65  
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11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 -3,80  
Altın Gr. 1.648 1.648 6,70  
Cumhuriyet 10.979 11.145 23,00  
Tam 10.605 10.801 18,00  
Yarım 5.302 5.426 9,00  
Çeyrek 2.659 2.713 5,00  
Gümüş.Ons 24,75 24,77 -0,12  
Gümüş Gr. 20,89 20,91 0,07  
B. Petrol 81,31 81,31 -0,05  
Seans Raporu 11:33
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