***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10-16.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 600.000.000 TL (altıyüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2023 - 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 2.000.000.000 TL (iki milyar TL)'ye arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-45245 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.SPK tarafından onaylanan ekteki Esas sözleşme tadili için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapımış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Kaım 2023 tarihinde E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221107BIST