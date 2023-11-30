***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.11.2023 11:28
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10-16.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 600.000.000 TL (altıyüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2023 - 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 2.000.000.000 TL (iki milyar TL)'ye arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-45245 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.
SPK tarafından onaylanan ekteki Esas sözleşme tadili için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapımış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Kaım 2023 tarihinde E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221107
BIST
'
13:048.027
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,90
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.038
13:0428,8672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0622
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7617
13:0431,5703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1934
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5191
13:041.892,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.892,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.888,35
BIST En Aktif Hisseler13:04
|BINHO
|294,25
|1.120.093.756
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|65.309.111
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|107.042.657
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|153.653.640
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.192.968
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.222.860.949
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|16.654.191
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|16.876.221
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|6.931.318
|% -9,90
|
|ISBTR
|560.000,00
|560.000
|% -8,94
|
|THYAO
|254,25
|3.326.078.458
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,32
|1.717.003.471
|% 1,73
|
|SASA
|49,46
|1.664.541.513
|% -3,21
|
|AKBNK
|34,36
|1.567.398.096
|% 1,30
|
|ASELS
|49,12
|1.326.456.195
|% 2,33
|
|ISCTR
|22,32
|1.717.003.471
|% 1,73
|
|EKGYO
|7,44
|520.026.716
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,28
|1.119.858.778
|% -0,31
|
|PETKM
|21,82
|1.047.567.584
|% 1,77
|
|AKBNK
|34,36
|1.567.398.096
|% 1,30
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8552
|28,8672
|% -0,22
|
|Euro
|31,5459
|31,5703
|% -0,61
|
|Sterlin
|36,3979
|36,5804
|% -0,54
|
|Frank
|32,8522
|33,0501
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6693
|7,7078
|% -0,22
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,98
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|932,43
|933,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,95
|1.015,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,60
|83,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,84
|2.040,07
|% 0,66
|