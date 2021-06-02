***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
02.06.2021 16:42
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/06/2021 02/06/2021 10340
6 07/06/2017 13/06/2017 9346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939634
BIST
17:321.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:328,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0893
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:3210,5111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1024
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:32527,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,95
|Açılış
|: 527,50
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.852.629
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.343.704
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.643.734
|% -10,00
|
|DARDL
|18,99
|28.979.565
|% -9,49
|
|METUR
|25,16
|38.115.169
|% -8,84
|
|IZFAS
|6,70
|16.219.509
|% -8,59
|
|TUCLK
|11,99
|98.450.108
|% -8,19
|
|SASA
|35,20
|1.679.617.258
|% 3,83
|
|THYAO
|13,61
|1.394.233.001
|% 0,89
|
|GARAN
|8,05
|1.207.584.212
|% -0,62
|
|PETKM
|6,39
|830.876.002
|% 2,57
|
|TUPRS
|101,40
|781.400.466
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,20
|620.003.464
|% -0,45
|
|ODAS
|2,19
|375.747.772
|% 5,29
|
|GARAN
|8,05
|1.207.584.212
|% -0,62
|
|PETKM
|6,39
|830.876.002
|% 2,57
|
|TSKB
|1,37
|141.409.405
|% 0,74
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6055
|8,6077
|% 1,04
|
|Euro
|10,5054
|10,5093
|% 0,97
|
|Sterlin
|12,1777
|12,2388
|% 1,33
|
|Frank
|9,5426
|9,6001
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% 1,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|4,05
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,11
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|0,68
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 51 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KENT, VAKKO, MZHLD, EPLAS, YAYLA
-
17:40
TRCAS, SNGYO, KNFRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
UTPYA, MRGYO, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
Bu seansda işlem gören 212 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 107 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem