***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat781.818.925 467.119.021 437.465.544 240.673.026Satışların Maliyeti-450.286.980 -335.821.357 -214.607.965 -172.077.941TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)331.531.945 131.297.664 222.857.579 68.595.085Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)331.531.945 131.297.664 222.857.579 68.595.085Genel Yönetim Giderleri-31.147.610 -11.620.903 -23.107.950 -8.932.805Pazarlama Giderleri-1.855.324 -1.096.759 -937.810 -559.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33.877.704 46.429.354 14.364.399 21.798.039Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-178.098.720 -38.940.353 -163.855.307 -18.447.066ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.307.995 126.069.003 49.320.911 62.454.168Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.781.804 1.204.539 2.240.348 1.004.719Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5.427.302 237.223 0 764.469FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)163.517.101 127.510.765 51.561.259 64.223.356Finansman Gelirleri150.051.115 36.712.951 104.659.574 17.177.609Finansman Giderleri-178.757.412 -184.492.734 -42.413.852 -89.464.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)134.810.804 -20.269.018 113.806.981 -8.063.846Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.154.745 1.962.697 -15.456.621 5.626.066Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17.857.046 -3.642.479 -17.589.784 -2.521.789Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.702.301 5.605.176 2.133.163 8.147.855SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)119.656.059 -18.306.321 98.350.360 -2.437.780DÖNEM KARI (ZARARI)119.656.059 -18.306.321 98.350.360 -2.437.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -7.839.858 8.393.314 -305.984Ana Ortaklık Payları119.656.059 -10.466.463 89.957.046 -2.131.796Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.812.327 36.748.824Dönem Karı (Zararı)119.656.059 -18.306.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.236.325 95.030.413Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.682.998 36.542.134Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.947.820 3.634.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.832.292Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.947.820 1.678.998Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler123.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler261.606Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-907.806Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.169.412Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler58.213.210Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -237.223İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-237.223Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-5.394.493 -1.962.697Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.204.539Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-216.777İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.080.057 -31.961.670Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-13.709Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.973.607 -13.016.809İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.040.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.973.607 -10.976.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.495.016 1.062.165İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)693.959İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.495.016 368.206Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.235.363 1.820.646Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.000.055Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.711.285 -23.821.751İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.079.672İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-12.711.285 -2.742.079Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.655.046Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.637.116 13.423.065İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.967.670İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.637.116 4.455.395Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.418.171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.239.148 2.657.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.657.995Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları127.812.327 44.762.422Alınan TemettülerVergi İadeleri (Ödemeleri)-4.374.673Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.638.925YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-485.555.460 -122.186.496Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.506.276Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.506.276Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-485.555.460 -30.161.928Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-485.555.460 -30.161.928Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.530.844Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GirişleriFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI403.070.742 252.155.460İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.781.591İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.781.591İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri226.813.107 377.417.500Kredilerden Nakit Girişleri226.813.107 377.417.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.700.521 -254.130.449Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.700.521 -254.130.449Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)204.958.156 130.650.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.327.609 166.717.788NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.327.609 166.717.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ440.060.893 285.290.198DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ485.388.502 452.007.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri485.388.503 440.060.893Finansal Yatırımlar4.982.153 0Vadeli Mevduatlar4.982.153Ticari Alacaklar105.143.995 111.117.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar85.678 1.156.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar105.058.317 109.960.967Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar13.993.558 18.658.799İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.108.391 9.525.323İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.885.167 9.133.476Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11.308.406 4.277.651Peşin Ödenmiş Giderler25.895.904 6.837.796İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.895.904 6.837.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar592.155 6.961.647Diğer Dönen Varlıklar34.407.306 21.041.309İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar34.407.306 21.041.309ARA TOPLAM681.711.980 608.955.697TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR681.711.980 608.955.697DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.707.647 1.537.422İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.707.647 1.537.422Stoklar34.978.515 29.773.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar72.092.480 77.159.566Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.248.438.526 1.217.393.088Maddi Duran Varlıklar1.854.233.225 1.419.316.398Maddi Olmayan Duran Varlıklar715.264 69.039Peşin Ödenmiş Giderler46.841.168 34.254.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler46.841.168 34.254.518Ertelenmiş Vergi Varlığı3.201.340TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.264.208.165 2.779.503.938TOPLAM VARLIKLAR3.945.920.145 3.388.459.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar258.797.080 287.497.601İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar258.797.080 287.497.601Banka Kredileri258.797.080 287.497.601Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları466.602.680 679.356.463İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları466.602.680 679.356.463Banka Kredileri423.465.423 651.842.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.137.257 27.513.995Ticari Borçlar38.289.035 59.740.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.812.568 7.673.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar31.476.467 52.067.130Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.624.594 2.674.875Diğer Borçlar61.472.687 34.922.579İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11.486.544 15.742.321İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar49.986.143 19.180.258Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.476.908 758.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.476.908 758.727Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.385.591 59.310Kısa Vadeli Karşılıklar1.950.493 1.129.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.950.493 1.129.092ARA TOPLAM846.599.068 1.066.139.409TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER846.599.068 1.066.139.409UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.403.822.752 964.255.862İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.403.822.752 964.255.862Banka Kredileri1.403.822.752 964.255.862Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar24.129.000 15.388.557İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.790.371 1.718.116İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.338.629 13.670.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)145.220 58.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)145.220 58.212Uzun Vadeli Karşılıklar27.340.156 31.669.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.942.582 7.525.130Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18.397.574 24.143.979Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü151.687.395 144.495.239TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.607.124.523 1.155.866.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.453.723.591 2.222.006.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.151.772.637 934.348.604Ödenmiş Sermaye250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları40.859Birleşme Denkleştirme Hesabı-1.201.938Geri Alınmış Paylar (-)-5.964.030 -5.964.030Paylara İlişkin Primler (İskontolar)690.248 614.260Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.735.158 -2.391.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)878.348.989 790.144.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)764.270.038 763.998.393Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)764.349.787 764.349.787Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-79.749 -351.394Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar114.078.951 26.145.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler35.223.046 54.448.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-128.916.833 -93.661.923Net Dönem Karı veya Zararı119.656.059 -57.678.957Kontrol Gücü Olmayan Paylar340.423.917 232.104.643TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.492.196.554 1.166.453.247TOPLAM KAYNAKLAR3.945.920.145 3.388.459.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler119.350.000 40.859 -2.177.230 -780.673 385.441.812 1.496.792 53.347.986 -98.670.106 -20.702.370 437.347.070 145.554.895 582.901.965Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.781.591 1.781.591 -22.483.961 20.702.370 -1.781.591 -1.781.591Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-618.879 -10.466.463 -11.085.342 -7.839.858 -18.925.200Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı130.650.000 671.943 130.650.000 130.650.000Sermaye Azaltımı671.943 671.943Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler41.097 83.526 124.623 -124.623 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-216.777 -216.777 -216.777Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 40.859 -3.958.821 671.943 -780.673 385.441.812 919.010 55.129.577 -121.287.318 -10.466.463 555.709.926 137.590.414 693.300.340Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 614.260 -5.964.030 -2.391.837 764.349.787 25.794.252 54.448.131 -93.661.923 -57.678.957 935.509.683 0 935.509.683Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler57.678.957 57.678.957 340.423.917 398.102.874Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)75.988 5.126.995 88.204.950 -19.225.085 -35.254.910 119.656.059 158.583.997 158.583.997Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 690.248 -5.964.030 2.735.158 764.349.787 113.999.202 35.223.046 -128.916.833 119.656.059 1.151.772.637 340.423.917 1.492.196.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)119.656.059 -18.306.321 98.350.360 -2.437.780DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-200.204.182 -618.879 436.909.847 -354.188Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-211.619.948 0 426.557.480 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5.451.736 -810.093 3.899.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.964.030 191.214 6.453.364 -354.188Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.964.030 191.214 6.453.364 109.433Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-463.621Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 -2.367.636.674 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 -2.367.636.674 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.367.636.674DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-200.204.182 -618.879 -1.930.726.827 -354.188TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.548.123 -18.925.200 -1.832.376.467 -2.791.968Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -7.839.858 0 -305.984Ana Ortaklık Payları-80.548.123 -11.085.342 -1.832.376.467 -2.485.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051224BIST