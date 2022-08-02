***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 18:20
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
781.818.925 467.119.021 437.465.544 240.673.026
Satışların Maliyeti
-450.286.980 -335.821.357 -214.607.965 -172.077.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
331.531.945 131.297.664 222.857.579 68.595.085
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
331.531.945 131.297.664 222.857.579 68.595.085
Genel Yönetim Giderleri
-31.147.610 -11.620.903 -23.107.950 -8.932.805
Pazarlama Giderleri
-1.855.324 -1.096.759 -937.810 -559.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.877.704 46.429.354 14.364.399 21.798.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-178.098.720 -38.940.353 -163.855.307 -18.447.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.307.995 126.069.003 49.320.911 62.454.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.781.804 1.204.539 2.240.348 1.004.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5.427.302 237.223 0 764.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
163.517.101 127.510.765 51.561.259 64.223.356
Finansman Gelirleri
150.051.115 36.712.951 104.659.574 17.177.609
Finansman Giderleri
-178.757.412 -184.492.734 -42.413.852 -89.464.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.810.804 -20.269.018 113.806.981 -8.063.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.154.745 1.962.697 -15.456.621 5.626.066
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.857.046 -3.642.479 -17.589.784 -2.521.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.702.301 5.605.176 2.133.163 8.147.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.656.059 -18.306.321 98.350.360 -2.437.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.656.059 -18.306.321 98.350.360 -2.437.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -7.839.858 8.393.314 -305.984
Ana Ortaklık Payları
119.656.059 -10.466.463 89.957.046 -2.131.796
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.812.327 36.748.824
Dönem Karı (Zararı)
119.656.059 -18.306.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.236.325 95.030.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.682.998 36.542.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.947.820 3.634.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.832.292
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.947.820 1.678.998
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
261.606
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-907.806
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.169.412
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.213.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -237.223
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-237.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.394.493 -1.962.697
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.204.539
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-216.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.080.057 -31.961.670
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-13.709
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.973.607 -13.016.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.040.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.973.607 -10.976.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.495.016 1.062.165
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
693.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.495.016 368.206
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.235.363 1.820.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.000.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.711.285 -23.821.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.079.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.711.285 -2.742.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.655.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.637.116 13.423.065
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.967.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.637.116 4.455.395
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.418.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.239.148 2.657.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.657.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.812.327 44.762.422
Alınan Temettüler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.374.673
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.638.925
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-485.555.460 -122.186.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.506.276
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.506.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-485.555.460 -30.161.928
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-485.555.460 -30.161.928
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.530.844
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
403.070.742 252.155.460
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.781.591
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.781.591
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.813.107 377.417.500
Kredilerden Nakit Girişleri
226.813.107 377.417.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.700.521 -254.130.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.700.521 -254.130.449
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
204.958.156 130.650.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.327.609 166.717.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.327.609 166.717.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
440.060.893 285.290.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
485.388.502 452.007.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
485.388.503 440.060.893
Finansal Yatırımlar
4.982.153 0
Vadeli Mevduatlar
4.982.153
Ticari Alacaklar
105.143.995 111.117.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
85.678 1.156.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
105.058.317 109.960.967
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
13.993.558 18.658.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.108.391 9.525.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.885.167 9.133.476
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11.308.406 4.277.651
Peşin Ödenmiş Giderler
25.895.904 6.837.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.895.904 6.837.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
592.155 6.961.647
Diğer Dönen Varlıklar
34.407.306 21.041.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34.407.306 21.041.309
ARA TOPLAM
681.711.980 608.955.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
681.711.980 608.955.697
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.707.647 1.537.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.707.647 1.537.422
Stoklar
34.978.515 29.773.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
72.092.480 77.159.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.248.438.526 1.217.393.088
Maddi Duran Varlıklar
1.854.233.225 1.419.316.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
715.264 69.039
Peşin Ödenmiş Giderler
46.841.168 34.254.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.841.168 34.254.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.201.340
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.264.208.165 2.779.503.938
TOPLAM VARLIKLAR
3.945.920.145 3.388.459.635
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
258.797.080 287.497.601
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
258.797.080 287.497.601
Banka Kredileri
258.797.080 287.497.601
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
466.602.680 679.356.463
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
466.602.680 679.356.463
Banka Kredileri
423.465.423 651.842.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.137.257 27.513.995
Ticari Borçlar
38.289.035 59.740.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.812.568 7.673.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.476.467 52.067.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.624.594 2.674.875
Diğer Borçlar
61.472.687 34.922.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.486.544 15.742.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.986.143 19.180.258
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.476.908 758.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.476.908 758.727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.385.591 59.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.950.493 1.129.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.950.493 1.129.092
ARA TOPLAM
846.599.068 1.066.139.409
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846.599.068 1.066.139.409
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.403.822.752 964.255.862
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.403.822.752 964.255.862
Banka Kredileri
1.403.822.752 964.255.862
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
24.129.000 15.388.557
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.790.371 1.718.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.338.629 13.670.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
145.220 58.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
145.220 58.212
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.340.156 31.669.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.942.582 7.525.130
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18.397.574 24.143.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
151.687.395 144.495.239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.607.124.523 1.155.866.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.453.723.591 2.222.006.388
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.151.772.637 934.348.604
Ödenmiş Sermaye
250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
40.859
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-1.201.938
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.964.030 -5.964.030
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
690.248 614.260
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.735.158 -2.391.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
878.348.989 790.144.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
764.270.038 763.998.393
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
764.349.787 764.349.787
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.749 -351.394
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
114.078.951 26.145.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.223.046 54.448.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-128.916.833 -93.661.923
Net Dönem Karı veya Zararı
119.656.059 -57.678.957
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
340.423.917 232.104.643
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.492.196.554 1.166.453.247
TOPLAM KAYNAKLAR
3.945.920.145 3.388.459.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
119.350.000 40.859 -2.177.230 -780.673 385.441.812 1.496.792 53.347.986 -98.670.106 -20.702.370 437.347.070 145.554.895 582.901.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.781.591 1.781.591 -22.483.961 20.702.370 -1.781.591 -1.781.591
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-618.879 -10.466.463 -11.085.342 -7.839.858 -18.925.200
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
130.650.000 671.943 130.650.000 130.650.000
Sermaye Azaltımı
671.943 671.943
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
41.097 83.526 124.623 -124.623 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-216.777 -216.777 -216.777
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 40.859 -3.958.821 671.943 -780.673 385.441.812 919.010 55.129.577 -121.287.318 -10.466.463 555.709.926 137.590.414 693.300.340
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 614.260 -5.964.030 -2.391.837 764.349.787 25.794.252 54.448.131 -93.661.923 -57.678.957 935.509.683 0 935.509.683
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
57.678.957 57.678.957 340.423.917 398.102.874
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.988 5.126.995 88.204.950 -19.225.085 -35.254.910 119.656.059 158.583.997 158.583.997
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 690.248 -5.964.030 2.735.158 764.349.787 113.999.202 35.223.046 -128.916.833 119.656.059 1.151.772.637 340.423.917 1.492.196.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.656.059 -18.306.321 98.350.360 -2.437.780
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-200.204.182 -618.879 436.909.847 -354.188
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-211.619.948 0 426.557.480 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.451.736 -810.093 3.899.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.964.030 191.214 6.453.364 -354.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.964.030 191.214 6.453.364 109.433
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-463.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 -2.367.636.674 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 -2.367.636.674 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.367.636.674
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-200.204.182 -618.879 -1.930.726.827 -354.188
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.548.123 -18.925.200 -1.832.376.467 -2.791.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -7.839.858 0 -305.984
Ana Ortaklık Payları
-80.548.123 -11.085.342 -1.832.376.467 -2.485.984
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051224
BIST