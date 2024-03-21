***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 21.03.2024Genel Kurul Tarihi 17.04.2024Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 PK:34696 Üsküdar / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,4 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Reysas Lojistik (A) Grubu İmtiyazlı Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 21/03/2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 13:30'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261104BIST