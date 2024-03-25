***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2024 11:10
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 yılı (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul Tipi İmtiyazlı PAy Sahipleri Özel Kurulu olarak düzeltilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 21.03.2024
Genel Kurul Tarihi 17.04.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 PK:34696 Üsküdar / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Dilek ve öneriler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Reysas Lojistik (B) Grubu İmtiyazlı Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21/03/2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261800
BIST