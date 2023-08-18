***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 2. Dönem geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesine sunulan, SPK Mevzuatına Göre Düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187050BIST