***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.08.2023 17:06
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 2. Dönem geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesine sunulan, SPK Mevzuatına Göre Düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187050
BIST