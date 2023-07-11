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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

11.07.2023 12:18
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023-14.04.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.04.2023 ve daha sonra KSS 11inci maddesinin eklenmesi nedeniyle 01.06.2023 tarihli  toplantısında güncellenen kararı doğrultusunda
Şirketimiz 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında  artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 
yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Haziran 2023 tarihli ve 35/734 sayılı toplantısında izahnamede bazı 
düzeltmelerin yapılması şartıyla uygun bulunmuş ve 2023/36 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. İhraç 
edilecek paylara ilişkin düzeltilmiş izahnameye Kurulun 10 Temmuz 2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39357 sayılı 
yazısı ile onay verilmiştir. Onaylı izahname ekte yer almaktadır.
Yeni pay alım haklarının kullanım tarihleri ayrıca bildirilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170363


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