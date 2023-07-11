***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.07.2023 12:19
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Güncel Rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170365
BIST
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14:306.333
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 62,85
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
14:3026,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0177
|Açılış
|: 26,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
14:3028,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0394
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
14:301.625,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.625,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler14:28
|DESA
|15,07
|61.792.842
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|47.087.853
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|39.428.377
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.436.083
|% 9,99
|
|TETMT
|355,80
|5.532.690
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|59.750.799
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,15
|21.968.947
|% -9,99
|
|CANTE
|29,30
|1.043.325.661
|% -9,85
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,86
|131.938.481
|% -7,93
|
|THYAO
|217,00
|5.014.256.417
|% 1,12
|
|SASA
|61,15
|4.249.470.818
|% 3,73
|
|KOZAL
|29,24
|3.991.469.225
|% 2,74
|
|ASELS
|63,05
|3.003.298.094
|% 2,35
|
|ASTOR
|79,70
|2.528.517.410
|% -1,91
|
|EKGYO
|8,49
|2.383.711.925
|% 1,31
|
|ADESE
|1,76
|378.250.715
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,96
|449.841.047
|% 2,42
|
|YKBNK
|13,17
|1.930.872.181
|% 1,39
|
|KOZAL
|29,24
|3.991.469.225
|% 2,74
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1007
|26,1060
|% 0,07
|
|Euro
|28,6907
|28,6970
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,6112
|33,7797
|% 0,46
|
|Frank
|29,4805
|29,6581
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9415
|6,9763
|% 0,09
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|11,53
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|10,33
|
|Cumhuriyet
|10.825
|10.989
|49,00
|
|Tam
|10.474
|10.672
|30,00
|
|Yarım
|5.237
|5.361
|16,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.680
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,46
|0,04
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,37
|
Seans Raporu
14:28
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14:43DGNMO
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14:40BIGCH
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14:39
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