***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.10.2021 11:39
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06/10/2021 tarih ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Kurul tarafından iletilen 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAŞ Esas Sözleşme Tadili 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970982
BIST
12:011.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
12:019,2152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0378
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
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9,2277
En Düşük
9,1719
12:0110,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0495
|Açılış
|: 10,6400
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|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
12:01528,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,52
|Açılış
|: 528,70
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler12:00
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,20
|19.415.776
|% 6,42
|
|PENGD
|3,59
|18.073.327
|% 5,59
|
|SARKY
|13,14
|17.089.365
|% 4,95
|
|CEOEM
|10,28
|66.432.358
|% 4,79
|
|BAYRK
|8,91
|1.499.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|157.110.144
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.478.112
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,67
|68.270.908
|% -9,79
|
|GARAN
|9,08
|1.108.977.263
|% -1,94
|
|TUPRS
|128,60
|424.077.309
|% 2,88
|
|THYAO
|14,43
|331.386.042
|% 0,91
|
|EREGL
|17,59
|261.144.700
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,38
|252.964.834
|% -0,42
|
|EKGYO
|1,86
|238.839.384
|% 1,09
|
|GARAN
|9,08
|1.108.977.263
|% -1,94
|
|YKBNK
|2,38
|252.964.834
|% -0,42
|
|VAKBN
|3,39
|139.367.717
|% -1,74
|
|GLYHO
|1,89
|70.263.313
|% 2,72
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2112
|9,2138
|% 0,40
|
|Euro
|10,6934
|10,6991
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,5913
|12,6544
|% 0,59
|
|Frank
|9,9291
|9,9890
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4461
|2,4584
|% 0,22
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-10,90
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.473
|3.561
|-15,16
|
|Yarım
|1.679
|1.722
|-7,34
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,67
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|0,82
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:14CEOEM
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 479, 073 adet işlem
-
12:13SARKY
Yüzde 4.95 oranında artışla 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 827 adet işlem
-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 43 kaybederek (% -0.03 ) 1, 519
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12:12XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 186.00 milyon TL de
-
12:12BTCIM
Yüzde 4.02 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 141 adet işlem