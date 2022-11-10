***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.11.2022 16:12
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 10.11.2022 tarih ve BİAŞ-E-18454353-100.06-12423 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079212
BIST
17:444.468
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 106,68
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
17:4418,5514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0364
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4922
17:4418,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2344
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8604
En Düşük
18,4641
17:441.037,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.037,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.038,37
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ERCB
|114,40
|76.579.739
|% 10,00
|
|ANSGR
|11,99
|32.293.496
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|436.083.027
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|177.024.946
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|16.859.882
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,50
|222.600.475
|% -9,74
|
|ARASE
|177,10
|275.376.731
|% -9,64
|
|KLMSN
|16,81
|98.445.475
|% -8,64
|
|EREGL
|37,36
|8.758.850.180
|% 7,60
|
|THYAO
|112,50
|7.449.909.352
|% 1,17
|
|ASELS
|38,18
|4.267.907.401
|% 1,17
|
|EKGYO
|5,39
|4.230.816.889
|% 6,52
|
|KRDMD
|12,94
|4.146.121.504
|% 3,27
|
|EKGYO
|5,39
|4.230.816.889
|% 6,52
|
|KRDMD
|12,94
|4.146.121.504
|% 3,27
|
|ODAS
|10,03
|2.998.452.353
|% 2,45
|
|YKBNK
|9,75
|2.824.066.014
|% 5,18
|
|ISCTR
|9,39
|2.556.323.302
|% 3,64
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5161
|18,5562
|% -0,17
|
|Euro
|18,8044
|18,8542
|% 1,23
|
|Sterlin
|21,4920
|21,5997
|% 2,26
|
|Frank
|18,9984
|19,1129
|% 1,19
|
|Riyal
|4,9164
|4,9411
|% -0,17
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|39,15
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|17,50
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.878
|6.959
|99,00
|
|Yarım
|3.352
|3.402
|48,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.703
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|0,35
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|-0,18
|