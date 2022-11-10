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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

10.11.2022 16:12
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 10.11.2022 tarih ve BİAŞ-E-18454353-100.06-12423 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079212


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AYEN 34,54 436.083.027 % 10,00  
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Riyal 4,9164 4,9411 % -0,17  
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17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 39,15  
Altın Gr. 1.035 1.036 17,50  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.878 6.959 99,00  
Yarım 3.352 3.402 48,00  
Çeyrek 1.683 1.703 27,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,74 0,70  
Gümüş Gr. 12,89 12,91 0,35  
B. Petrol 92,47 92,47 -0,18  
Seans Raporu 17:42
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