***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2020 17:27
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 05/10/2020 tarihinde almış olduğu karar ile, sermayesinde %95,16 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 12.000.000-TL'den 35.000.000-TL'ye arttırılmasında, sermaye artırımına 15.000.000-TL ile iştirak edilmesine, gerekli işlemlerin ifası ile ilgili yetkili mercilere bildirimde bulunulması hususunda şirkerimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878267
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0647
|Açılış
|: 9,1100
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|Önceki Kapanış
|: 9,0750
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9,1652
En Düşük
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18:05478,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
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|Açılış
|: 478,55
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|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7661
|7,7684
|% 0,13
|
|Euro
|9,1491
|9,1613
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0415
|10,0919
|% 0,34
|
|Frank
|8,4484
|8,4993
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0642
|2,0746
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|14,59
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,53
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,16
|
|B. Petrol
|41,67
|41,67
|2,40
|
Seans Raporu
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17:56IDEAS
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