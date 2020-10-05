***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 05/10/2020 tarihinde almış olduğu karar ile, sermayesinde %95,16 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortağımız Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 12.000.000-TL'den 35.000.000-TL'ye arttırılmasında, sermaye artırımına 15.000.000-TL ile iştirak edilmesine, gerekli işlemlerin ifası ile ilgili yetkili mercilere bildirimde bulunulması hususunda şirkerimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878267BIST