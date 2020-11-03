***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 17:05
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 06/10/2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan karara ek olarak Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan taşıtların (Çekici, forklift, dorse, konteyner, vagon vb.) da Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde taşıtların değerleme çalışmalarına başlanmıştır.
Yapılacak olan taşıtların değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketimizin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885829
BIST
17:311.150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 16,16
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.151
En Düşük
1.123
17:318,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0568
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:319,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1374
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:31521,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 7,34
|Açılış
|: 522,09
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:31
|KARTN
|2.193,40
|255.224.533
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.160.804
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.235
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|GARAN
|6,87
|1.437.585.931
|% 3,93
|
|KRDMD
|3,26
|1.313.976.196
|% -4,40
|
|SISE
|6,40
|1.147.688.573
|% 0,63
|
|PETKM
|4,23
|1.123.194.611
|% 3,17
|
|TSKB
|2,30
|924.452.870
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.313.976.196
|% -4,40
|
|TSKB
|2,30
|924.452.870
|% -9,80
|
|PETKM
|4,23
|1.123.194.611
|% 3,17
|
|YKBNK
|2,29
|507.863.368
|% 4,57
|
|GARAN
|6,87
|1.437.585.931
|% 3,93
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4921
|8,4969
|% 0,67
|
|Euro
|9,9497
|9,9607
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,0386
|11,0939
|% 1,56
|
|Frank
|9,2757
|9,3316
|% 1,45
|
|Riyal
|2,2629
|2,2743
|% 0,85
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|9,31
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,11
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|1,19
|
Seans Raporu
17:31
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17:41CEOEM
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 813, 983 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 1.08 ) 1, 259
-
17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TSKB, PETKM
-
17:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, SISE
-
17:40XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 18, 216.00 milyon TL de