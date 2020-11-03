***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 06/10/2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan karara ek olarak Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan taşıtların (Çekici, forklift, dorse, konteyner, vagon vb.) da Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde taşıtların değerleme çalışmalarına başlanmıştır.Yapılacak olan taşıtların değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketimizin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885829BIST