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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.11.2020 17:05
GÜNCEL HABERLER



***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından 06/10/2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan karara ek olarak Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye  göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan taşıtların (Çekici, forklift, dorse, konteyner, vagon vb.) da Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde taşıtların değerleme çalışmalarına başlanmıştır.
Yapılacak olan taşıtların değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketimizin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885829


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PKENT 650,10 211.283 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
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Altın Ons 1.905 1.905 9,31  
Altın Gr. 521 522 7,14  
Cumhuriyet 3.474 3.527 77,00  
Tam 3.451 3.538 70,58  
Yarım 1.668 1.711 34,14  
Çeyrek 837 856 17,07  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 0,18  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,11  
B. Petrol 40,16 40,16 1,19  
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