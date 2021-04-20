***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 12:21
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 250.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin C1 maddesinde de belirtildiği üzere ortaklarımızdan Durmuş Döven, Egemen Döven, Rıfat Vardar ve Ece Melis Döven sahip oldukları A, B ve C Grubu toplam 43.698.058,73 adet pay karşılığında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacaklarını ve toplam 47.835.369,08TL nakden ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Yeni pay alım süresi 16/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında olup, ödeme 30/04/2021 tarihine kadar yapılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929598
BIST
13:371.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.376
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|Önceki Kapanış
|: 1.377
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En Düşük
1.357
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|Açılış
|: 461,39
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
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462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:37
|INVEO
|111,90
|31.270.606
|% 9,92
|
|DESA
|15,29
|19.870.200
|% 6,18
|
|OYAYO
|8,03
|8.245.562
|% 5,80
|
|SONME
|37,74
|2.783.634
|% 5,60
|
|NTGAZ
|11,48
|20.735.865
|% 4,36
|
|FADE
|14,40
|23.888.816
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.195.239
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|9.675.527
|% -9,96
|
|QUAGR
|24,80
|240.393.505
|% -5,42
|
|TUREX
|13,23
|136.513.882
|% -6,10
|
|ODAS
|2,76
|117.668.015
|% -8,61
|
|PGSUS
|64,10
|91.716.636
|% -3,75
|
|MTRKS
|41,48
|82.943.423
|% -4,20
|
|ODAS
|2,76
|117.668.015
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,01
|35.478.596
|% -1,94
|
|PEKGY
|1,46
|34.848.476
|% -9,88
|
|BNTAS
|5,79
|74.251.277
|% -5,85
|
|HDFGS
|4,54
|46.023.054
|% -1,30
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1095
|8,1158
|% 0,34
|
|Euro
|9,7747
|9,7806
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,3090
|11,3657
|% 0,30
|
|Frank
|8,8238
|8,8770
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% 0,33
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,67
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|3,34
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|1,61
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,67
|