***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 250.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin C1 maddesinde de belirtildiği üzere ortaklarımızdan Durmuş Döven, Egemen Döven, Rıfat Vardar ve Ece Melis Döven sahip oldukları A, B ve C Grubu toplam 43.698.058,73 adet pay karşılığında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacaklarını ve toplam 47.835.369,08TL nakden ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Yeni pay alım süresi 16/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında olup, ödeme 30/04/2021 tarihine kadar yapılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929598BIST