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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.07.2023 15:13
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 24.07.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere
SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, 213934 sicil numarasıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip 12064221086 TC no'lu Ahmet Akın Sula'nın Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ahmet Akın Sula'nın Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına
karar verilmiştir.
İş bu atama ile diğer görevlerinin yanısıra Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği sorumluluğunu da yürüten Hakan Alan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği sorumluluğu sona ermiş olup Finans Direktörü olarak diğer görevleri devam etmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174548


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