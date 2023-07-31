***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 14.000.000 14.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 Nâma A Grubu, RYSA5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00041 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 3.500.000 3.500.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 Nâma B Grubu, RYSA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00066 0C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 232.500.000 232.500.000,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 Hamiline C Grubu, RYSAS(RÜÇHAN), TRRREYS00058 1.118.609,14Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1.118.609,140Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn Egemen Döven tarafından satılamayan paylar için satın alım taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.07.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.07.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 18.01.2023SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesinde 14 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 28 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.118.609,140 (C Grubu) Türk Lirası olup, kalan paylar, 2-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz edilecek C Grubu 1.118.609,140 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr , Şirketimizin www.reysas.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler AŞ'nin www.bmd.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Satılamayan payları, Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Egemen DÖVEN satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, her halukarda her bir pay için 1 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere halka arz fiyatı ortalamasından, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın almayı taahhüt etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.EKİ: Tasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuEklenen DökümanlarEK: 1 REYSAS LOJİSTİK 2-3 AĞUSTOS TSSD.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177184BIST