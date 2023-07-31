***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.07.2023 14:27
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 14.000.000 14.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 Nâma A Grubu, RYSA5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00041 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 3.500.000 3.500.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 Nâma B Grubu, RYSA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00066 0
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 232.500.000 232.500.000,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 Hamiline C Grubu, RYSAS(RÜÇHAN), TRRREYS00058 1.118.609,14
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1.118.609,140
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn Egemen Döven tarafından satılamayan paylar için satın alım taahhüdü verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.07.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.07.2023
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2023
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesinde 14 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 28 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.118.609,140 (C Grubu) Türk Lirası olup, kalan paylar, 2-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek C Grubu 1.118.609,140 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr , Şirketimizin www.reysas.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler AŞ'nin www.bmd.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Satılamayan payları, Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Egemen DÖVEN satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, her halukarda her bir pay için 1 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere halka arz fiyatı ortalamasından, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın almayı taahhüt etmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EKİ: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS LOJİSTİK 2-3 AĞUSTOS TSSD.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177184
BIST