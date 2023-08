***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 14.000.000 14.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 Nâma A Grubu, RYSA5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00041 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 3.500.000 3.500.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 Nâma B Grubu, RYSA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00066 0C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 232.500.000 232.500.000,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 Hamiline C Grubu, RYSAS(RÜÇHAN), TRRREYS00058 1.118.609,14Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1.118.609,140Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn Egemen Döven tarafından satılamayan paylar için satın alım taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.07.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.07.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.08.2023SPK Başvuru Tarihi 18.01.2023SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarakOrtaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 1.118.609,140 TL nominal değerli C Grubu grubu payların 2-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulması neticesinde, 102.853 TL nominal değerli pay satılmış ve bu işlemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyat 1 TL nominal değerli hisse başına 28,75 TL olarak gerçekleşmiştir.Kalan 1.015.756,140 TL nominal değerli C Grubu payların tamamı sermaye artırım izahnamesinde yer aldığı gibi verdiği taahhütname çerçevesinde Sn. Egemen DÖVEN tarafından Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da 1 TL nominal değerli hisse başına oluşan ağırlık ortalama fiyat olan 28,75 TL'nin üzerinde 29,00 TL'den toplam 29.456.928,06 TL bedel karşılığında satın alınarak Şirketimiz sermayesi 500.000.000 TL'ye yükselmiştir.Bu işlemler sonucunda Şirketimiz sermaye artırımından toplam brüt 281.295.779,410 TL fon elde etmiştir.Nakit olarak artırılan 250.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Yönetim Kurulumuzun 09.08.2023 tarihli toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadilinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 RYSAS_AĞUSTOS_23_SERMAYE ARTIRIM SONRASI_ESAS SÖZLEŞME_TADİLİ TASLAK_KAP.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182758