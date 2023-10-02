***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 14.000.000 14.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 Nâma A Grubu, RYSA5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00041 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 3.500.000 3.500.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 Nâma B Grubu, RYSA6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00066 0C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 232.500.000 232.500.000,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 Hamiline C Grubu, RYSAS(RÜÇHAN), TRRREYS00058 1.118.609,14Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1.118.609,140Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn Egemen Döven tarafından satılamayan paylar için satın alım taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.07.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.07.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.08.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.09.2023SPK Başvuru Tarihi 18.01.2023SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 02.10.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 02.10.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 02.10.2023 tarih ve 10926 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198685BIST