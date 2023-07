***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@reysas.cominvestorrelations@reysas.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet Akın Sula Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.07.2023 2165642000 investorrelations@reysas.com SPF Düzey 3 Lisansı 213934Hakan Alan Finans Direktörü 20.05.2019 216 564 20 00 hakan.alan@reysas.com SPF Düzey 1 Lisansı 528593Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 28000000 TRY 5,6 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 7000000 TRY 1,4 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem GörmüyorC Hamiline 1,00 TRY 465000000 TRY 93,00 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174552BIST