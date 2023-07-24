***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.07.2023 15:22
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@reysas.com
investorrelations@reysas.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Akın Sula Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.07.2023 2165642000 investorrelations@reysas.com SPF Düzey 3 Lisansı 213934
Hakan Alan Finans Direktörü 20.05.2019 216 564 20 00 hakan.alan@reysas.com SPF Düzey 1 Lisansı 528593
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 28000000 TRY 5,6 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 7000000 TRY 1,4 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 465000000 TRY 93,00 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174552
BIST