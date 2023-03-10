***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarREYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş. 2022 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU EKTE YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122864BIST